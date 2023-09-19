اللولو الإماراتية تدشن مركزاً لتجهيز وتصدير الأغذيـة في إيطاليا

المصدر: ميلانو- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت مجموعة اللولو العالمية، عملاق البيع بالتجزئة ومقرها أبوظبي، مركزاً عالمياً لتوريد وتحضير وتصنيع وتصدير الأغذية في إيطاليا، وذلك في إطار سعي مجموعة اللولو لتعزيز عمليات التوريد وجلب منتجات عالية الجودة لسلسلة متاجرها الضخمة.

وتم افتتاح شركة واي انترناشيونال إيطاليا، ذراع التوريد لمجموع اللولو، من قبل جويدو جيديسي، وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو. كما حضر المناسبة روبرتو ريزاردو، رئيس قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنفيتاليا، فاليريو سولداني، مدير وكالة التجارة الإيطالية، وسيزاري تريفوساني، وناصر الخاجة، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إيطاليا، والدكتور ناصر البلوشي، سفير مملكة البحرين في إيطاليا، ورئيس غرفة التجارة العربية في إيطاليا، ومحمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو، أليساندرو سيموني، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في إيطاليا ومسؤولين آخرين.

وستعمل هذه الخطوة على تعزيز عمليات التوريد في مجموعة اللولو ليس فقط من إيطاليا ولكن أيضًا من الدول الأوروبية المجاورة لضمان استمرار الإمدادات واستقرار أسعار المنتجات الغذائية ووصولها للمستهلك بأسعار معقولة.

موقع مثالي

ويقع هذا المرفق المتطور في موقع مثالي في قلب مركز التجارة العالمي في مطار مالبينسا في ميلانو، وسيركز بشكل أساسي على توريد وتجهيز وتخزين وتعبئة وتصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة من إيطاليا إلى أكثر من 255 متجراً من متاجر لولو هايبرماركت المنتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وسيكون هناك تركيز خاص على بعض المنتجات المتميزة من بينها أنواع الجبن والشوكولاتة ومربيات الفاكهة والمعجنات الحلوة والمعكرونة العضوية وزيت الزيتون البكر والملح البحري عالي الجودة من أفضل العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة. وبالإضافة إلى تعبئة المواد الغذائية، سيقوم المركز أيضا بتوريد وتصدير مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات خاصة التفاح والعنب والكيوي والزيتون وغيرها الكثير.

وأعرب ضيف الشرف الرئيسي، جويدو جيديسي، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد لمجموعة اللولو في إيطاليا وأكد على تقديم أعلى مستويات الدعم والتعاون، مما سيعزز العلاقات التجارية بين إيطاليا والعالم العربي.

شريك رئيسي

وفي معرض حديثه خلال حفل الافتتاح، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: باعتبارنا شريكاً رئيسياً في قطاع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، فإن استراتيجيتنا المستمرة تتمثل في إنشاء مرافق التوريد وتصدير وتجهيز الأغذية الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم لضمان إمدادات مستمرة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا.

وأضاف قائلاً: تمتلك إيطاليا بعض الأطباق المشهورة ومجموعة واسعة من الفواكه والخضروات والسلع المتنوعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالة التجارة الإيطالية لتعزيز تصدير هذه المنتجات إلى متاجرنا، وسنعمل مع جميع أصحاب المصلحة للترويج للعلامات التجارية الإيطالية من خلال تنظيم «مهرجانات الطعام الإيطالي» عبر متاجرنا«.

واختتم يوسف علي قائلاً:»سنقوم في البداية بتصدير منتجات بما قيمته 50 مليون يورو ونتوقع أن نصل إلى 200 مليون يورو خلال عامين. نحن نتعاون مع الجمعيات التعاونية للمزارعين للحصول على الفواكه والخضروات، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع الزراعي في إيطاليا، كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة في إيطاليا.

مراكز متطورة

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة اللولو في أبوظبي، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 65000 شخص من 43 دولة. وتصنف مجموعة اللولو على أنها شركة البيع بالتجزئة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ومن ضمن 50 شركة من شركات البيع بالتجزئة الأسرع نمواً في العالم وفقاً لتصنيف شركة ديلويت.

كما تمتلك مجموعة اللولو مراكز متطورة مماثلة لتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا وفيتنام وتايلاند والصين وجنوب أفريقيا وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز