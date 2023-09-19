«ترف» تضع حجر أساس مشروع «لوتشه» في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة وضع حجر الأساس لمشروع «لوتشه» العقاري، المشروع السكني الفاخر في نخلة جميرا بدبي.

ويمثل وضع حجر الأساس الانطلاقة الرسمية لمرحلة البناء والإنشاء في موقع المشروع، إذ اختارت «ترف» لتطوير المشروع كلاً من؛ شركة الهندسة المعماريّة «إم زد أركيتكتس» وشركة الإنشاءات «أساسات الظفرة ايه بي سي سي للأساسات والمقاولات البحرية»، حيث بدأت الأخيرة في تحضير عمليات البناء منذ أغسطس.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: مشروع لوتشه فرصة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي في مجال المشاريع السكنية الفاخرة. ونؤكد التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات العقارية المتنوعة.

ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات الوحدات السكنية. ويوفر لساكنيه إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرافق حصرية للراحة والترفيه، وخيارات متنوعة تضم شققاً فسيحة من غرفتين و3 و4 غرف نوم مع إطلالات بانورامية على البحر، إضافة إلى شقق دوبلكس وبنتهاوس فاخرة.

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