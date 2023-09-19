191.7 مليار درهم الودائع شبه النقدية بالإمارات في يوليو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الرصيد التراكمي للودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.

و«الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأوضح «المركزي»، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54% توازي 5.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.

الودائع الحكومية

وطبقاً لإحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4% مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 130.6 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7% مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في يوليو 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يوليو الماضي.

القاعدة النقدية

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45% مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز