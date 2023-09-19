الأفراد أكبر المقترضين من المصارف الإسلامية بـ151 ملياراً

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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كشفت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن فئة الأفراد هم أكبر المقترضين من المصارف الإسلامية بمجمل 151.3 مليار درهم وبحصة 37% من مجمل الرصيد التراكمي المسجل لقروض المقيمين الممنوح من المصارف الإسلامية حتى نهاية يوليو من سنة 2023.

وتصدرت القروض الشخصية للأفراد على مدار عام كامل فئات العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية مقارنة بنسبتها البالغة 23% من مجمل القروض الإسلامية في يوليو من سنة 2022 والتي كانت دون الحصة المسجلة لقطاع الأعمال 23.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع اقتراض الأفراد من المصارف الإسلامية بنحو 12 مليار درهم وهي قروض جديدة في عام المقارنة فيما شكلت القروض الإسلامية 38% من مجمل رصيد القروض الشخصية الممنوح من مصارف الدولة كافة لعملائها الأفراد المقيمين بوجه عام حتى نهاية يوليو الماضي.

وعززت المصارف الإسلامية مراكزها المالية حتى يوليو من سنة 2023 لترفع مجمل أصولها إلى نحو 666 مليار درهم بإضافة 62 ملياراً إلى قاعدة الأصول مقارنة بإجمالها المسجل 604 مليارات درهم في يوليو من العام الماضي لتقرب حصتها من 20% من مجمل الأصول المصرفية للمصارف العاملة في الدولة.

كما توجهت تلك المصارف نحو توسعة محافظها الاستثمارية لتبلغ حصتها 21% من مجمل استثمارات المصارف بشكل عام في نهاية يوليو من سنة 2023 مضيفة نحو 26 مليار درهم إلى مجمل استثماراتها على مدار فترة العام لترتفع من 96 مليار درهم إلى 122 مليار درهم.

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