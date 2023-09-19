«&e» تحصل على شهادة المستوى الرابع من رابطة المحطات الأرضية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «&e» أمس حصولها على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية، وذلك ضمن البرنامج الخاص بتقييم أداء محطات الاتصال لتحصل محطتا طوي السامان في الشارقة، وجبل علي في دبي، على هذا التقييم الأعلى في البرنامج.

وانضمت «&e» لهذا البرنامج ضمن مجموعة مختارة من الشركات، لتصبح بذلك الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على مثل هذه الشهادة المرموقة في قطاع الاتصالات، إذ يخضع برنامج شهادة محطات الاتصال إلى عملية تقييم دقيقة، وتعد شهادة «المستوى الرابع» هي الأعلى والأكثر تميزاً.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح «&e» في إنشاء بيئة ملائمة لمشغلي الأقمار الصناعية ومقدمي الخدمات، وتسخير كافة قدراتها لتقديم حلول الأقمار الصناعية المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، ويعزز أيضاً دعمها لمجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) والمدار الأرضي المتوسط (MEO).

قال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «&e»، إن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمكانة عالمية في قطاع البث الفضائي والاتصال عبر الأقمار الصناعية، باحتضانها لمجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم ازدهار أعمال هذا القطاع وتعزز المكانة الرائدة للدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتابع قائلاً: تؤكد شهادة المستوى 4 من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية التزامنا المتواصل للمساهمة في بناء بنية تحتية قوية للأقمار الصناعية في دولة الإمارات، وتعكس التفاني المستمر لكوادرنا والتزامها بالابتكار لتوفير أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة.

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