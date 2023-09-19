«استثمر في الشارقة» يروج للإمارة بمعرض في ألمانيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، في إطار جهوده للترويج للإمارة وجهة استثمارية عالمية، في معرض إدارة الاستثمار IME 2023 في فرانكفورت بألمانيا في يومي 14 و15 سبتمبر، وتحت شعار «بناء الجسور»، ويستضيف أكثر من 1100 مشارك، ونحو 70 متحدثاً من 45 دولة.

وقام «استثمر في الشارقة» برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، ومشاركة حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، ولطيفة آل علي، رئيسة قسم التسويق والعلاقات العامة في استثمر في الشارقة، بعقد سلسلة من اللقاءات للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة وعرض مسار نمو القطاعات الحديثة والحيوية وما تتيحه من فرص للمستثمرين العالميين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بمجتمع الأعمال الألماني والعالمي.

وخصّص «استثمر في الشارقة» جناحاً في المعرض استعرض فيه المزايا الاستراتيجية والتسهيلات التي توفرها الشارقة

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