«إي آي إتش» تستحوذ على حصة في مجموعة صيدلية العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة»؛ الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأول استثمارات شركة «هيلث بلاس القابضة»، التابعة لـ «إي آي إتش» التي تُمثل ذراعها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، وجزءاً من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وتُعتبر مجموعة صيدلية العين من الشركات الرائدة لأكثر من أربعة عقود، حيث حازت على اعتراف واسع النطاق كمزود رائد للخدمات الصحيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء الدولة.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي آي إتش، قائلاً: «يُمثل استحواذنا على حصة في مجموعة صيدلية العين خطوةً هامة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم، لذلك فإن شركة هيلث بلاس القابضة ستركز عملها في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات، بالإضافة لمختلف مجالات هذا القطاع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز