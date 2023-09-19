سوق دبي يرتفع بدعم أسهم الصناعة والخدمات الاستهلاكية

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 % أو ما يعادل 5.02 نقاط إلى مستوى 4048.42 في أولى جلسات الأسبوع، بدعم أسهم الصناعة والخدمات الاستهلاكية، حيث تصدر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات قطاعات السوق بنسبة 1.77 %، تلاه قطاع الصناعة 1.76 %.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الجلسة بنحو 68.3 مليون درهم مغلقاً عند 17.3 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.44 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 36.75 مليون درهم.

وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«العربية للطيران» ارتفاعات 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 3.7 % و3.3 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم «أوراسكوم للإنشاءات» 2.4%، و«اكتتاب القابضة» 2.2 %، و«أرامكس» 1.4 %، فيما استقر «إعمار العقارية» عند سعر 7.05 دراهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9817.04 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.64 %، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207.45 ملايين درهم خلال الجلسة، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 157.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 125.98 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال الجلسة أسهم «أي دي سي كوربوريشن» 14.98 % بالحد الأقصى، و«اﻻتحاد للتأمين» 13.3 %، و«رابكو للاستثمار» 7.6 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 5 %، و«منازل» 3.5 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و305.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 319.5 مليون سهم عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.544 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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