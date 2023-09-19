1.5 مليار درهم تصرفات عقارية بعجمان في أغسطس

المصدر: (عجمان - وام)

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كشف المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية حققت خلال شهر أغسطس الماضي، نمواً كبيراً بنسبة 61.5 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات 1.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 665 مليون درهم.

وقال المهيري: إن منطقة «الحليو 2» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم، لافتاً إلى أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري، والأرقام الاستثنائية المسجلة، تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها، وملاءمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة، وأسلوب حياة عصري ومريح.

وأضاف أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن خلال الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة «العامرة».

وعن قائمة الأحياء الأكثر تداولاً خلال أغسطس الماضي، قال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن حي «الياسمين» جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2»، فيما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

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