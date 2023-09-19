قادة أعمال ومستثمرون عالميون ضمن قمة سوبر بريدج بدبي في أكتوبر

المصدر: (دبي- البيان)

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يستضيف متحف المستقبل بدبي فعاليات النسخة الأولى لقمة «سوبر بريدج»، والتي تقام يومي 16 و17 أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة ومستثمرين عالميين من 20 دولة، تمثل الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

وتنعقد قمة «سوبر بريدج» بالتزامن مع النسخة 43 لمعرض جيتكس جلوبال، الحدث الأكبر في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا من 170 دولة.

وسيتحدث في القمة مجموعة من الخبراء والقادة من مختلف الدول وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من بينهم الدكتور توان لي أهن، مدير الاستثمار الرئيسي في دارجون كابيتال في فيتنام، و تاكاشي ماروياما، مدير الاستثمار في «أسيت مانجمنت ون»، ثاني أكبر صندوق إدارة أصول في اليابان بنصف تريليون دولار من الأصول المدارة، وذلك إلى جانب أكثر من 60 متحدثاً من دول مختلفة. وسيناقش الدكتور توان لي أهن، وتاكاشي ماروياما خلال القمة، القيمة الاستثمارية متعددة الجوانب وتوجيه رأس المال عبر الحدود لصناديق الثروة السيادية القيمة بنحو 11.3 تريليون دولار أمريكي بحسب التقديرات.

ويتضمن جدول أعمال القمة جلسة نقاشية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العالم الواقعي، يقدمها الدكتور زهانغ هونغ جيانغ، المستشار في أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، وعالم الحاسوب الحائز على جوائز عديدة، وعلى أكثر من 150 براءة اختراع، والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومؤلف العديد من الكتب.

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