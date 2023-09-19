تحسين منظومة التخليص الجمركي بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحسينات جديدة لمنظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية من خلال خدمة «إصدار تصريح عبور شاحنة»، والتي ستسهل عملية إصدار البيان الجمركي قبل وصول شاحنات النقل للمنفذ البري بما يدعم تنظيم العبور ويعزز الانسيابية ويسهم في تقليص أزمان التخليص والإفراج عن البضائع لتسهيل حركة التجارة عبر الإمارة، وذلك في إطار جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتم تفعيل التحسينات الجديدة اعتباراً من أمس 18 سبتمبر عبر منفذ الغويفات البري الحدودي كمرحلة أولى.

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