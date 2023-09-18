«جلفار» تبحث بيع صيدليات «بلانيت» مقابل 1 مليار درهم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تبحث شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» إمكانية بيع شبكة الصيدليات التابعة لها الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة باسم «بلانيت»، في ظل الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحة في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مُطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «جلفار» تستعرض حالياً المُشترين المُحتملين لشبكة الصيدليات وتطلب سعراً يبلغ حوالي 1 مليار درهم «272 مليون دولار» موضحةً أن «إرنست أند يونغ» البريطانية للخدمات المهنية تتولى تقديم الخدمات الاستشارية بشأن الصفقة المُحتملة.

وذكرت الوكالة أن قطاع الرعاية الصحية شهد ازدهاراً على مدى العقد الماضي في منطقة الخليج العربي، على خلفية النمو الاقتصادي والذي شجّع دول المنطقة على زيادة الإنفاق على هذا القطاع، كما أدى إلى ارتفاع دخول الأفراد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.

ومن الجدير بالذكر أن «ألبن كابيتال» للخدمات الاستشارية قد توقعت في تقرير أصدرته في وقتٍ سابق من العام الجاري أن يسجل الإنفاق على الرعاية الصحية في المنطقة نمواً سنوياً 5.4% حتى يصل إلى 135.5 مليار دولار بحلول 2027.

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