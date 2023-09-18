4.6 مرات حجم الطلب على سندات الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تلقت حكومة الإمارات طلبات لشراء السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها اليوم بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة السندات المطروحة نفسها 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع مبلغ مليار دولار كانت الحكومة تستهدف جمعه كحصيلة للطرح. ويمثل ذلك مؤشراً على الثقة العالمية الكبيرة باقتصاد الدولة، حيث بلغ حجم الطلب 4.6 مرات.

وبحسب الشروط النهائية للطرح، والتي نشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فسيحل أجل استحقاق سداد هذه السندات بعد 10 أعوام من الآن، وتحديداً بتاريخ الــ 25 من سبتمبر، 2033.

وأفادت الوكالة بأن السعر النهائي للسندات يبلغ 60 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن بنوك «أبوظبي التجاري»، «بي إن بي باريبا»، «سيتي جروب»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، «أبوظبي الأول»، «جولدمان ساكس»، «إتش إس بي سي»، «المشرق»، و«ميزوهو»، هي التي شاركت في الإعداد لصفقة بيع السندات، بتكليف من حكومة الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه أول صفقة سندات دولارية تجريها حكومة الإمارات الاتحادية مرة منذ 15 شهراً، أي منذ شهر يونيو 2022.

وذكرت «بلومبرغ» أن الإمارات تسعى بقوة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، كما تتطلع إلى إسراع وتيرة نموها الاقتصادي ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتجاوز 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.

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