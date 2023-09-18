"دبي التجارية" تنجح بخفض الزيارات الفعلية لمتعامليها بمقدار 12.74 مليون زيارة

المصدر: وام

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كشفت "دبي التجارية"، المنصة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في إمارة دبي، عن تحقيقها نجاحاً بارزاً في النصف الأول من 2023، وذلك بخفض الزيارات الفعلية لمتعامليها بمقدار 12.74 مليون زيارة، من خلال خدماتها الرقمية التي توفرها لمتعاملي ميناء جبل علي وجمارك دبي وجافزا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الرقمية الأخرى.

وعزز انجاز المعاملات رقمياً من كفاءة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال الحد من ممارسات التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة لأكثر من 42.47 مليون وثيقة، ما ساهم بخفض انبعاثات الكربون بمقدار 3.82 مليون رطل، أي ما يعادل إزالة 347 سيارة من الطريق سنوياً.

وأكد محمد أحمد أبوحمراء المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية، دي بي ورلد، التزام المجموعة بالاستدامة كذراع رقمي لـ "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن كل خطوة نحو خفض الانبعاثات مهمة تشكل رؤية "دي بي ورلد" بتسهيل التجارة الذكية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 لضمان الانتاج والاستهلاك المستدام.

وأضاف انه خلال النصف الأول من 2023 تم إيقاف ما يقارب 13 مليون زيارة فعلية عن طريق إلغاء العمليات الورقية ورقمنة عمليات التجارة والخدمات اللوجستية للمتعاملين، ما عزز من منظومتنا التشغيلية، وساهم بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونفخر بدورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر؛ أن التزام منصة "دبي التجارية" بالتحول الرقمي ساهم في توفير كبير في الطاقة، من خلال الحد من التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة وطباعة المستندات، لتساهم هذه الجهود في تأثير طاقي يعادل 5,410 مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، ما يوفر طاقة تكفي لتشغيل 6,440 ثلاجة سنوياً، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حلول التجارة الرقمية التي توفرها المنصة في توفير ما يقارب 9.34 مليون درهم إماراتي من تكاليف الورق والطباعة.

يشار إلى أنه ومن خلال تبسيط مثل هذه العمليات، تعمل "دبي التجارية" على تمكين متعامليها لتوجيه تركيزهم نحو الأعمال ذات القيمة الكبيرة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية. كما تلتزم المنصة الرقمية بتقديم نافذة تجارية موحدة، ما يوفر للتجار منظومة مركزية لجميع احتياجاتهم المتعلقة بالتجارة، مع ضمان خفض التكاليف والآثار البيئية معاً.

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