«دبي المالي العالمي» يستقطب مجموعة جديدة من شركات التأمين

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز عالمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين مع انضمام العديد من الشركات الجديدة إليه خلال الأشهر الأخيرة، وتوجه القطاع لتحقيق نمو سنوي في أعداد هذه الشركات بنسبة 20%.

وانضمت إلى المركز مؤخراً شركات «هينسلي وين فورلونج بارتنرز - ميدل ايست»، و«ام ان كيه ري»، و«اوبتيو ري مينا»، و«وكالة سوان لإدارة التأمين»، و«وايكا ري إنشورنس (مركز دبي المالي العالمي)»، و«واي او ايه لإدارة المخاطر». وبذلك تضاف إلى القائمة الحالية من الأسماء البارزة الأخرى في القطاع مثل «إيه آي جي»، و «بيركشير هاثاواي»، و«زيورخ»، و«مارش»، و«أي أو أن»، و«ويليس»، والتي تسعى جميعها للوصول إلى أكبر سوق غير مستغل لقطاع التأمين في العالم من خلال مركز دبي المالي العالمي.

وتغطي الشركات الجديدة مجموعة واسعة من خطوط التأمين وإعادة التأمين التي ستمكنها من التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه الخطوط التأمين ضد مخاطر المعاملات المرتبطة بعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين السفر، وخدمات متخصصة للتأمين على الممتلكات والأعمال الهندسية والمسؤولية والنقل البحري.

ودعماً لرؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، أصبحت«فيرتشول آي تكنولوجيز»، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا التأمين والتي تعمل ضمن«إنوفيشن هب»في مركز دبي المالي العالمي، أول شركة لتكنولوجيا التأمين تحصل على رخصة تنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية. وقد ابتكرت هذه الشركة الأداة الأكثر تطوراً في العالم لتقييم المخاطر بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى المرحلة التالية من النمو لتتولى توزيع القدرة التأمينية بالاستناد إلى منصة رقمية تدعم وكلاء ووسطاء التأمين المحليين والدوليين.

إقبال قياسي

ولاقى مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية إقبالاً قياسياً من الكيانات المرتبطة بقطاع التأمين وإعادة التأمين - وشكّل الوكلاء الإداريون 43% منها - من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وبلغت مساهمتهم في سوق مركز دبي المالي العالمي 2.1 مليار دولار. وتبشّر الزيادة المستمرة لشركات هذا القطاع في المركز بآفاق نمو واعدة للقوى العاملة و إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة التي زادت بالفعل بنسبة 18% لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزادت كذلك بنسبة 34% منذ عام 2021.

وباعتباره مركزاً للابتكار في سوق التأمين وإعادة التأمين، أنشأ مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية قوية مع مزايا استراتيجية ومالية وتشغيلية مرتبطة بالتوسع الجغرافي لشركات إعادة التأمين والوسطاء والوكلاء الإداريين المستقلين ووكلاء«لويدز». علاوةً على ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المتزايد على البنية التحتية، وضعف انتشار أنشطة التأمين عبر المنطقة دور إيجابي في ازدهار سوق إعادة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي.

نمو استثنائي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي:«يسرنا انضمام مجموعة جديدة من شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومضيه قدماً نحو تحقيق نمو سنوي استثنائي بنسبة 20٪. واليوم، يعمل في مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 100 من شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، حيث يستفيدون من منصتنا التمكينية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم في تسيرع وتيرة النمو». وأضاف أميري:«يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببيئة تنظيمية عالمية المستوى، تمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين من العمل بثقة ومزاولة أنشطتها لاغتنام فرص النمو المواتية في المنطقة، والمساهمة معاً في تحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي».

ساهم مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات العشرين الماضية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر مشاركته في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي سرعان ما أصبح منتدى مهماً لمناقشة القضايا والفرص الرئيسية لقطاع التأمين. واستضافت الفعالية هذا العام ما يزيد على 1100 مشارك من قادة قطاع التأمين في 60 دولة لمناقشة قضايا رئيسية تشمل أطر تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب المواهب للعمل في قطاع التأمين، وتبني الحلول التكنولوجية، ودعم المبادرات الرامية إلى مكافحة التغير المناخي وخفض معدلات الكربون.

تزايد الثقة

وكشف استطلاعٌ مستقل أجري خلال المؤتمر بأن ما يزيد على 87% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بسوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والفرص الاستراتيجية التي يوفرها. كشف الاستطلاع أيضاً أن التأمين على الممتلكات والصحة والطاقة والمخاطر السيبرانية والمسؤولية هي خطوط الأعمال الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومن بين المؤشرات التي تعكس التطور المتنامي لأسواق التأمين وزيادة الطلب على خدمات التأمين/إعادة التأمين، كشف الاستطلاع أن 85% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم بتجديد وثائق التأمين وبالتالي إمكانية الاحتفاظ بالعملاء خلال عام 2023.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً اجتماعاً لوكالات التأمين جرى خلاله تقييم مستقبل هذه الشركات، ومحركات النمو الاقتصادي الحالية، والتحديات التي يتعين حلها لتحقيق تطلعاتهم في المنطقة. ومن المتوقع أن تواصل وكالات التأمين في المركز بتولي أدوار رئيسية لتغطية سلسلة توزيع الخدمات التأمينية عبر دخول أسواق جديدة، والوصول إلى فرص جديدة، وتبسيط العمليات لشركات التأمين وحملة وثائق التأمين على حد سواء.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمنصة تمكينية لخدمات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة؛ ويوفر فرصاً للتواصل المستمر والشفاف مع شركات التأمين، والوصول الفوري إلى البيانات، ورعاية المواهب، والتعليم. وتشجع هذه المزايا شركات التأمين على تفضيل دبي ومركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للتأمين وإعادة التأمين.

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