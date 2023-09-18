مجموعة الإمارات تقدم للمواطنين عالماً من الفرص في معرض "رؤية 2023"

المصدر: البيان

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دعت مجموعة الإمارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحين لزيارة جناحها التفاعلي في معرض "رؤية 2023، إعادة تعريف الإمارات للوظائف"، الذي سيقام في المدة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.



وتقدم مجموعة الإمارات خلال المعرض فرصاً وظيفية في مجال السفر والطيران للإماراتيين الموهوبين على اختلاف مؤهلاتهم، من المهنيين ذوي الخبرة إلى الخريجين وطلبة الجامعات. وتشمل الفرص برامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات، وبرنامج الطيارين المبتدئين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات AMEL، وبرنامج المنح الدراسية لتكنولوجيا المعلومات.



وتوفر مجموعة الإمارات لخريجي المدارس الثانوية وظائف في خدمات المطار ومركز الاتصال وطاقم الضيافة الجوية في طيران الإمارات، بالإضافة إلى فرص التسجيل في برنامج الشحن الجوي SkyCargo Acceleration Program وبرنامج مشرف صيانة في دناتا. ويمكن لخريجي المدارس الثانوية أيضاً إجراء مقابلات رقمية في إحدى حجرات المقابلات الأربع ضمن جناح المجموعة بالمعرض.



وتعمل مجموعة الإمارات أيضاً على استكشاف المواهب لبرنامجي "الدراسات العليا" و"المحطات الخارجية"، كما توفر فرص التدريب للطلبة الجامعيين من أجل التعرّف على بيئة العمل التي تعدهم للمضي قُدُماً في مسار تطورهم الوظيفي.



ويهدف فريق التوطين في مجموعة الإمارات، الذي يشارك بنشاط في مختلف معارض التوظيف التي تقام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تسريع عملية توظيف المواهب الوطنية من خلال التواصل الفعلي مع المواطنين وإلهامهم وتوفير رؤية معمّقة حول اتجاهات سوق العمل. وتعد مشاركة مجموعة الإمارات المستمرة في "رؤية"، شاهداً على أهمية المنصة في بناء جسور الفرص مع المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل.



ويتجلى التزام مجموعة الإمارات القوي نحو استراتيجية التوطين في جهودها المستمرة لتعزيز الشراكات المؤثرة، وتنظيم برامج فريدة للقوى العاملة الوطنية في المجموعة تضمن نموهم وتطورهم المستمر. فقد وقعت المجموعة هذا العام مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء: معهد روتشستر للتكنولوجيا RIT دبي، وأكاديمية بي دبليو سي DwC دبي، ومايكروسوفت، وذلك لتقديم برامج تعزز القدرة التنافسية والمهارات لمواطني الدولة في مختلف الدوائر والأقسام.



وتضم مجموعة الإمارات، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة وجهة العمل المفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم وتخدم أكثر من 140 مدينة، ودناتا المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر ولها تواجد في 38 دولة.



لمزيد من المعلومات حول الفرص الوظيفية التي توفرها مجموعة الإمارات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الطلبات، يمكن للمهتمين زيارة هذه الصفحة: emiratesgroupcareers/UAENationals

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