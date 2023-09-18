«دبي للاستثمار» تطرح مجموعة فلل على واجهة رأس الخيمة البحرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، عن طرح مجموعة متميزة من الفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية في مشروع دانة بيي في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، والتي ستساهم في إعادة تعريف مفاهيم الفخامة والرفاهية. ولقد تم إنجاز أكثر من 18 فيلا على الواجهة البحرية و7 فلل أرضية حصرية، والتي باتت متوفرة حالياً.

ويقع مشروع «دانه بيي» في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم. ويُشكل مجتمع شاطئي متكامل ومتميز، ويقدم فرصة لا مثيل لها للتمتع برفاهية العيش في قلب المناظر الطبيعية، ويساهم في إرساء معايير ومستويات جديدة من الفخامة وتسهيل خيارات الاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة.

وتجسد المرحلة الثانية من مشروع «دانه بيي» إنجازاً بارزاً، حيث سيتم إنشاء أول فلل من نوعها على الإطلاق على الواجهة البحرية ضمن حدود جزيرة اصطناعية في الإمارات الشمالية بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في وضع وإرساء معايير ومفاهيم جديدة للرقي والتطور والتفرد والخصوصية. تمتد هذه الفلل الفسيحة على مساحة تزيد عن 7500 قدم مربع في الخط الأمامي لجزيرة المرجان وسط مياهها الزرقاء الصافية، حيث ترمز إلى الابتكار والرفاهية والفخامة في إطار مقاربة أنيقة ومتميزة. وصممت الفلل، التي تتمتع بإطلالات خلابة، بأسلوبٍ يحاكي جوهر وروحية العيش في المناطق الساحلية.

خصوصية

وتبرز في إطار المرحلة الثانية الفلل الأرضية المؤلفة من 5 غرف نوم أيضا، والتي تجسد المعنى الحقيقي للخصوصية والطابع الحصري. وتتيح هذه الفلل المتميزة، التي لا يتعدى عددها 7 فلل فقط، ممتدة على مساحة تزيد على 6500 قدم مربع داخل مشروع «دانة بيي»، الفرصة أمام الملاك للاستمتاع بمستوى لا مثيل له من العيش الفاخر، حيث تحتوي كل فيلا على حوض سباحة خاص ومصعد وإمكانية الوصول الحصري إلى الشاطئ، ما يحقق أجواء راقية ومستويات مذهلة من الخصوصية. وستسهم الفلل الأرضية في إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال المزج بسلاسة بين الراحة والخصوصية والإطلالات الخلابة.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري:«تتمثل رؤيتنا للمرحلة الثانية من مشروع»دانة بيي«من خلال إطلاق مجموعة متميزة وفاخرة من الفلل على الواجهة البحرية والفلل الأرضية، تتجاوز بتصاميمها وهندستها مستويات نمط الحياة التقليدية، حيث نتطلع إلى تحقيق بيئة عيش فريدة من نوعها في إمارة رأس الخيمة. ويكتسب مشروع»دانة بيي«أهمية خاصة، في ظل مسيرة النمو الاقتصادي المتواصلة التي تشهدها الإمارة وازدهار القطاع العقاري، حيث يندرج في صلب عملية التحول والتطوير في قلب جزيرة المرجان. وتعكس شقق بنتهاوس المؤلفة من 2 غرف نوم والفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية، المصممة بعناية فائقة، التزامنا بتقديم نمط حياة لا مثيل له للسكان، يجمع بين الرقي والابتكار وجماليات البحر والسماء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها الإمارات الشمالية».

أعمال

وتتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع بوتيرة سريعة وخطى ثابتة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2025. ومن المقرر إنجاز المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2025. وستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «دانة بيي» بناء برج للشقق السكنية وفندق جراند ميلينيوم، وهو منتجع راقي يتضمن 300 غرفة، ويُشكل إضافة مثالية للمشروع وسيسهم في تعزيز مكانته كوجهة جذابة ومتميزة.

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