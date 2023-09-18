طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى الرياض

المصدر: البيان

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أطلقت طيران الإمارات ثلاث رحلات إضافية إلى الرياض لدعم تدفق المسافرين من وإلى المملكة خلال عطلة العيد الوطني.

ومن المقرر أن تغادر الرحلات الإضافية مطار دبي الدولي في 20 سبتمبر و21 سبتمبر و24 سبتمبر، بحيث يتمكن المسافرون من تحقيق أقصى استفادة من الاحتفالات، وسيتم تشغيل جميع الرحلات على طائرات بوينغ 777 وستعمل بالتوازي مع جدول طيران الإمارات الحالي إلى المملكة.

وتربط طيران الإمارات المسافرين من المملكة إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة عبر مركزها في دبي، وتوفر إمكانية الاتصال بأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروبا.

تشتهر طيران الإمارات بتقديم خدمات متكاملة على متن الطائرة، وتقدم للمسافرين وجبات إقليمية شهية وأكثر من 6500 قناة من الترفيه حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من 135 ساعة من محتوى Shahid Original .

تخدم طيران الإمارات المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، حيث تحلق إلى أربع بوابات هي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، بمعدل 67 رحلة أسبوعياً.

وقد تم تعزيز التزام الشركة المستمر تجاه المملكة العربية السعودية من خلال دورها باعتبارها الراعي الرئيسي لكأس الملك سلمان 2023 في وقت سابق من هذا الصيف، حيث احتفلت بشغفها بكرة القدم مع قاعدة جماهيرية من 16 ناديًا إقليميًا من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم العربي.

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