178 % قفزة استثمارات الأجانب في «سوق دبي»

المصدر: (دبي- محمد عباس)

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عزز سوق دبي المالي جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير العرب بفضل تنوع المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستثمرين وفرص الربحية القوية بدعم أداء الشركات القوي وآفاق النمو الواعدة لاقتصاد الإمارة.

وقفز صافي استثمارات الأجانب 178 % إلى 621.3 مليون درهم منذ بداية سبتمبر الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وبلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 223.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي. وبحسب بيانات «سوق دبي» جاء الارتفاع الكبير في استثمارات هذه الشريحة في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال تلك الفترة بقيمة 3.03 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بـ نحو 2.4 مليار درهم.

وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 14.2 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 205.8 ملايين درهم .

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