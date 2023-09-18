الإمارات سادس أكثر الدول جاذبية للوافدين

المصدر: دبي - سيد صالح

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تبوأت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر«أكثر الدول جاذبية للوافدين»، الصادر عن «سي إي أو وورلد» ويرصد أكثر دول العالم جاذبية للوافدين الدوليين. وأوضحت المجلة الأمريكية في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن الدول التي في مقدمة المؤشر، ومنها الإمارات، تتمتع بمزيج من سياسات تتيح للوافدين سهولة الوصول والعيش، وسيادة حالة من القبول الاجتماعي، وتوفير بيئة صديقة للوافدين.

وأوضح التقرير أن السياسات الصديقة للوافدين تتضمن التسهيلات القانونية وسرعة استصدار تصاريح العمل، فضلاً عن إتاحة الحق في الإقامة الدائمة في بعض الدول.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة بعدد 50.64 مليون وافد وبفارق كبير، جاءت ألمانيا في المركز الثاني، بعدد 15.7 مليون وافد، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بـ13454842 وافداً، فيما حلّت روسيا رابعة بـ11636911 وافداً، وكان المركز الخامس من نصيب المملكة المتحدة بـ9359587 وافداً. وبلغ عدد الوافدين في الإمارات وفقاً للمؤشر 8.7 ملايين وافد، ونالت فرنسا المركز السابع بعدد 8.5 ملايين وافد، وكندا نالت المركز الثامن بعدد 8.05 ملايين وافد، وجاءت أستراليا في المركز التاسع، بينما حلت إسبانيا في المرتبة العاشرة.

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