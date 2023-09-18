«جينيريس»: دبي جوهرة الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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وصفت «جينيريس جلوبال»، دبي بأنها جوهرة الشرق الأوسط التي برزت خلال السنوات الأخيرة كمركز تجاري عالمي يستقطب روّاد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم، ويُطلق العنان لفرص التجارة الدولية كي يستفيدوا منها.

وأوضحت الشركة الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، والمتخصصة في الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات والأعمال التجارية الجديدة، في تقرير أمس عن دبي، تعدد الفرص التي تتيحها الإمارة لروّاد الأعمال والمستثمرين لتأسيس أعمالهم التجارية الجديدة بها.

واستعرض التقرير المميزات التي تتمتع بها دبي، والتي تجعل منها الوجهة الأفضل إقليمياً وواحدة من ضمن الأفضل عالمياً لتأسيس الأعمال التجارية موضحاً أن المميزات تشمل موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يُعد بمثابة نقطة التقاء بين قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا، وأوروبا، والذي يمنحها مكانة البوابة المثالية للتجارة الدولية.

وأوضحت «جينيريس جلوبال»، أن دبي تقع في قلب ممرات التجارة العالمية، ما يجعلها تتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى عددٍ من أسرع الأسواق العالمية نمواً، لافتةً إلى أن مكانة دبي أيضاً كمركز عالمي لإعادة الشحن جعل منها نقطة محورية للشركات المتطلعة للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وما بعدها.

وتطرق التقرير إلى ميزة دبي الثانية، وهي ما تمتلكه من بنية تحتية ذات طراز عالمي، ومنها مطاراتها العصرية، شبكة طرقها الممتدة، موانئها ذات الحداثة الفائقة، ومنها على سبيل المثال «ميناء جبل علي»، والذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم ويساعد في تيسير حركة التجارة إلى أكثر من 140 ميناء حول العالم، وأخيراً، أنظمة الاتصالات المتقدمة في دبي.

وأشار إلى ميزة أخرى تتمتع بها دبي، وهي السياسات الصديقة للأعمال التي تنتهجها الإمارة، واختتم بالميزة الرابعة، وهي اقتصاد دبي القوي وفرص نموه المستقبلي الزاهرة.

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