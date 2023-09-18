«كي بي إم جي»: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز التوطين

المصدر: دبي - البيان

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أكدت ماريا الخاجة رئيس مجلس شباب شركة «كي بي إم جي»، أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز عملية التوطين.

وقالت إن الطريقة الرئيسية لسد الفجوة في المواهب تكمن في نشر الوعي حول إمكانية الوصول وفوائد العمل في القطاع الخاص. وتشكل مسألة تعزيز وعي الإماراتيين حول مدى إثراء وجودهم في مختلف مجالات القطاع الخاص؛ وذلك من خلال تزويدهم بمعرفة عما يمكنهم تحقيقه من خلال المعارض الوظيفية والمحاضرات الجامعية والمبادرات التعليمية الأخرى باللغتين الإنجليزية والعربية. وأضافت: تسعى الإمارات منذ نشأتها إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة وسط حرصها على الدخول في مختلف المجالات والقطاعات حتى التي لم تشارك فيها من قبل؛ لا تدخر حكومة الدولة جهداً في سبيل تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية.

وقالت: إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التوطين؛ أطلقت «كي بي إم جي» مجلس الشباب ليوفر بيئة مواتية للكوادر الإماراتية لمساعدتهم على أداء أعمالهم بكفاءة؛ وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، فضلاً عن جذب الشباب في مختلف المجالات عبر القطاع الخاص وذلك لتوسيع مداركهم وآفاق معرفته؛ كما يسعى المجلس إلى دعم المواطنين الإماراتيين والمحترفين الشباب داخل «كي بي إم جي» لتقلد أدواراً قيادية في ظل تعزيز الثقافات.

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