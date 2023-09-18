«غرف الإمارات» تدعو للمشاركة بمنتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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حض الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، أصحاب الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال جلسات العمل التي يتضمنها منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة 26 - 27 سبتمبر الجاري.

وقال إن المنتدى سيشهد مناقشة وطرح عدة مشروعات استثمارية عراقية، بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.

وقال بن سالم، تتركز الفرص الاستثمارية، التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى، بقطاعات الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة والربط الكهربائي، والبنية التحتية والإسكان والتمويل والمصارف.

ويسعى المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، من خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين العراق وعدد من دول الخليج العربي.

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