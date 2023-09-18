«جميرا جولف استيت» تتصدر أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري بدبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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رصدت منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري في دبي.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها «رياليست»، التي تعتمد في دراساتها وأبحاثها على إمكانات الذكاء الاصطناعي في رصد البيانات العقارية وتحليلها، وتوقع آفاق نمو قطاع العقارات في مختلف الأسواق تم تحديد أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري بدبي تتصدرها منطقة جميرا جولف استيت- الجزء 2.

وحصلت منطقة جميرا جولف استيت- الجزء 2، على 82.5% في مدى قربها من المسطحات الخضراء ووصفت دراسة «رياليست» منطقة جميرا جولف استيت، بأنها المجتمع العمراني السكني الأكثر اخضراراً في دبي، إذ يمزج بين المساكن الفخمة وملاعب الجولف.

وأضافت المنصة أن «جميرا جولف استيت» تحظى بتقدير كبير من جانب لاعبي وعشاق الجولف من أنحاء العالم.

ونالت منطقة «الثنيان- الجزء 4» المركز الثاني بـ 80.7%. ووصفت الدراسة منطقة «الثنيان» بأنها مجتمع عمراني مزدهر يقع ضمن منطقة «تلال الإمارات».

وجاءت منطقة «المرابع العربية» في المركز الثالث بـ79.7%، ووصفتها الدراسة بأنها منطقة عمرانية كبيرة تقع ضمن مشروع «دبي لاند» السكني الفاخر، وتضم عدداً كبيراً من المنازل المُصمّمة على الطراز الريفي والفلل المخصصة لراغبي الحياة الأسرية الهادئة، ومُحاطة بمسطحات خضراء وارفة، وتقع بمعزل عن صخب المدينة. وجاءت منطقة «ديما» في المركز الرابع، بـ76.4%، فيما حلّت منطقة «أم هرير- الجزء 4» خامسة بـ71%.

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