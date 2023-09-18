167.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 7 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي 167.2 مليار درهم عن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وفق مركز الإحصاء بالإمارة عن الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يوليو الماضي. وتعكس البيانات تنامي مكانة الإمارة في خريطة التجارة العالمية استناداً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات لوجيستية متطورة. وأفادت مؤشرات المركز بأن الواردات السلعية سجلت حصة 47.7% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة، بقيمة 79.8 مليار درهم، فيما اختصت صادرات الإمارة بنسبة 34% من المجمل وبقيمة تجاوزت 56.8 مليار درهم، وبلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 18.3%، وبقيمة 39.5 مليار درهم.

وسجل شهر مايو الماضي أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقرابة 29.2 مليار درهم، موزعة بقيمة 12.4 مليار درهم للواردات، و5.9 مليارات درهم للصادرات، و4.1 مليارات درهم لإعادة التصدير، بينما كان شهر أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة مسجلاً 19.7 مليار درهم، بواقع 9.7 مليارات درهم للواردات، في حين حقق أكبر قيمة للصادرات على مدار سبعة الأشهر بقيمة تجاوزت 12.2 مليار درهم إلى جانب 4.2 مليارات درهم لمصلحة إعادة التصدير.

وبشكل عام كانت المملكة العربية السعودية أكبر الشركاء التجاريين للإمارة منذ بداية العام بنسبة 20.5% من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة بلغت 34.3 مليار درهم وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.3% وبقيمة تجاوزت 10.7 مليارات درهم ثم الصين بحصة 3.5% بمجمل تجارة غير سلعية 6 مليارات درهم.

كما تصدرت السعودية الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 14.3 مليار درهم، وتلتها سويسرا بقيمة 3.4 مليارات درهم ثم السوق الأمريكي بقيمة 2.8 مليار درهم. وعلى صعيد السلع معادة التصدير كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 10.3 مليارات درهم ثم قطر بنحو 4.2 مليارات درهم، كما جاءت السعودية أيضاً في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليارات درهم ثم السوق الأمريكي بقيمة 7.9 مليارات درهم ثم السوق الصيني بقيمة 4.6 مليارات درهم ثم اليابان بقيمة 4 مليارات درهم.

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