178 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أسبوعين

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ المزيد من السيولة في سوق دبي المالي بعد ما أظهر موسم نتائج أعمال الشركات المدرجة نتائج قوية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة 178% إلى 621.3 مليون درهم من بداية تداولات الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية تداولات الجمعة الماضي. وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 223.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من تداولات الشهر الماضي.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال تلك الفترة بقيمة 3.03 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 2.4 مليار درهم.

وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 14.2 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 205.8 ملايين درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 191.6 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجهت استثمارات مواطني دول الخليج إلى البيع بسوق دبي المالي محققة صافياً بلغ 176.45 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الجاري نتيجة عمليات شراء بقيمة 152.7 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 329.2 مليون درهم.

وتوقع حسام الحسيني، المحلل المالي، استمرار زخم استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال الفترة المقبلة، بدعم النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك، والنمو المتواصل في القطاعات الرئيسية بالسوق، مما يجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

يذكر أن مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات الجمعة الماضي، آخر جلسات الأسبوع، ارتفع بنسبة 0.23%، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 2.7%، ليستحوذ على 81.3% من سيولة السوق الإجمالية.

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