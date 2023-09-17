الإمارات تستعرض استعدادتها لاستضافة مؤتمر منظمة التجارة العالمية

المصدر: جنيف- وام

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شارك مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ52 للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا.

وعرض مروان المهيري خلال الاجتماع، مستجدات الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة المقرر عقده في العاصمة أبوظبي خلال شهر فبراير 2024، مشيرا إلى أن جميع الاستعدادات والتجهيزات لعقد المؤتمر البرلماني الذي سيقام بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي تمضي قدما، وأن هذا المؤتمر سيعقد لأول مرة في ذات مكان انعقاد المؤتمر الوزاري، من منطلق الحرص على تواجد صوت البرلمانيين في هذا الحدث الهام.

كما جرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه افتراضياً معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، استعراض جهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشار معاليه إلى أن المناقشات في هذا المؤتمر ستقود القادة إلى عصر جديد للتجارة العالمية، وسيوفر المؤتمر منصة تجمع المسؤولين والبرلمانيين من جميع دول العالم لتقديم أجندة إصلاحات وإعادة ضبط التجارة العالمية، وسيركز على إنشاء نظام تجاري عالمي يعمل لصالح المجتمع الدولي ويتقاسمه الجميع.

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