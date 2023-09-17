مكتوم بن محمد: الإمارات تحقق إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع في 2022

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع في 2022.

وقال سموه عبر منصة إكس: "حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كافة المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1% لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5% في صافي اقتناء الأصول غير المالية.

وأضاف سموه: مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تبني السياسات المالية الرائدة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والاستراتيجية وبناء عوازل مالية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية، لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات.

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