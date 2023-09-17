«أدنوك» تبحث إطلاق مشروع مشترك مع «بتروناس»

المصدر: (ساو باولو - رويترز)

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كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروناس» تجري محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «براسكيم» للبتروكيماويات.

وذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو أن «بتروناس تدرس» مشروعاً مشتركاً مع «أدنوك»، بينما ستظل حصة أقلية من نصيب «نوفونور»، المساهم الرئيسي الحالي في «براسكيم»، جنباً إلى جنب مع شركة النفط البرازيلية.

وجرى تقديم ثلاثة عروض حتى الآن للاستحواذ على «براسكيم» تشمل عرضاً مشتركاً بين «أدنوك» و«أبولو» الأمريكية لإدارة الأصول وعرضين منفصلين من شركتي «يونيبار كاربوكلورو» و«جيه آند إف» البرازيليتين.

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