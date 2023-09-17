«جيبكا» يدعم تطوير بنية تحتية قوية للجودة في منطقة الخليج

المصدر: (دبي - البيان)

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وقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي، بهدف التعاون في مجال تقييم المطابقة والاعتماد وتطوير حلول مستدامة لصناعة البتروكيماويات والكيماويات عبر المنطقة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في إرساء بنية تحتية قوية للجودة.

وستضع مذكرة التفاهم إطاراً جديداً من أجل تحسين كفاءة عمليات تقييم المطابقة في المنطقة والتأكد من أن المنتجات والعمليات الكيماوية والبتروكيماوية تلبي المعايير واللوائح المحددة.

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