«ميركاتو» يعلن الفائز بالجائزة الكبرى لمفاجآت صيف دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أخيراً الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي 2023» التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية والجوائز القيمة والحفلات الموسيقية وغيرها في جميع أنحاء المدينة.

وجذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع، حيث أعلن مركز ميركاتو عن اسم الفائزة بالجائزة الكبرى والتي هي عبارة عن سيارة كاديلاك إسكاليد سبورت 2023 .

وقد كانت الجائزة من نصيب إحدى السيدات من الجنسية العراقية والتي تعتبر من مرتادي ميركاتو الدائمين. قامت إدارة ميركاتو بتهنئة الفائزة التي غمرتها السعادة عندما حصلت على مفاتيح سيارتها الفاخرة، ويعتبر هذا الفوز دليلاً على السحر الذي تضفيه مفاجآت صيف دبي للمتسوقين والتزام ميركاتو بتقديم تجربة تسوق وربح لا مثيل لها.

وفي هذا الإطار علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو قائلة: «نحن مسرورون جداً بهذه اللحظات المميزة، فمفاجآت صيف دبي تقدم تجارب لا تنسى، ولا شيء يعبر عن ذلك بشكل أفضل من الفوز بجائزة رائعة مثل كاديلاك إسكاليد سبورت 2023، نحن ممتنون لمنحنا الفرصة لتحقيق أحلام متسوقي ميركاتو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز