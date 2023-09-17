«مجتمع أزهى» يستقطب زوار معرض ستي سكيب جلوبال السعودية

المصدر: عجمان – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب مشروع «مجتمع أزهى» السكني زوار معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، والذي استضافه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي.

وشاركت شركة «الإمارات العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في عجمان، ضمن فعاليات معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت حنان جنحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»، نجاح مشاركتهم في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن المعرض كان فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، عرض أفكارهم وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً.

مشيرة إلى أن المعرض شهد تنظيم عدد من المنتديات وورش عمل متنوعة عن القطاع العقاري، إضافة إلى دورات تدريبية، لافتة إلى أن المعرض كان فرصة لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير المشاريع العقارية.

وذكرت أن المعرض نجح في تسليط الضوء على التخطيط المعماري والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية للقطاع العقاري، وأوضحت أن الشركة عرضت مشروع «مجتمع أزهى» السكني الذي تنفذه بمنطقة العامرة في إمارة عجمان بتكلفة 3 مليارات درهم.

وأشارت إلى إن جناح الشركة في المعرض استقطب الزوار، وتم تقديم شرح وافٍ عن مشروع «مجتمع أزهى» من حيث المميزات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز