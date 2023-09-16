«إمباور» و«الياه سات» تناقشان توزيعات الأرباح الأربعاء

المصدر: (دبي - البيان)

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يناقش مجلسا إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» والياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» في اجتماعهما الأربعاء المقبل، توزيعات الأرباح.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة «إمباور» خلال اجتماعه 20 سبتمبر توزيع الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أن مجلس إدارتها سيناقش توزيع أرباح نقدية بـ425 مليون درهم، بواقع 0.0425 درهم لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مالها المدفوع، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح.

من جانب آخر، يناقش مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، توزيع الأرباح النقدية المرحلية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وأشارت الشركة في بيان، إلى أن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً النظر في الأمور العادية المتعلقة بفرص الأعمال المحتملة قيد الدراسة.

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