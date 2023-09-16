«استثمر في الشارقة» يشارك في قمة «الحزام والطريق»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في «قمة الحزام والطريق»، ممثلاً بأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب «استثمر في الشارقة»، وإيلي أرملي، مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفاطمة الشامسي، منسق ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة».

واستعرض وفد «استثمر في الشارقة» في جناح خاص بالقمة، واقع المناخ الاستثماري التنموي في القطاعات الواعدة التي تشكل مستقبل اقتصاد الإمارة، وسلط الضوء على منجزات التنوع الاقتصادي وما تنتجه من فرص مختلفة للمستثمرين، كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة.

وسلط «استثمر في الشارقة» من خلال حضوره في قمة هونغ كونغ الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إمارة الشارقة، التي تحتضن 1225 شركة صينية منها 245 شركة في مناطقها الحرة.

كما يتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة والصين 47 مليون درهم، من ضمنها 15.1 مليون بين هونغ كونغ والشارقة. ويهدف المكتب إلى تعزيز التعاون مع شركاء جدد بالمناطق الواقعة على طول المبادرة وخارجها، إلى جانب جذب المستثمرين.

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