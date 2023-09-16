«الخليج للملاحة» تصدر صكوكاً إسلامية لمستثمرين جدد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أنها أصدرت 220 مليوناً من الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط.

وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع أول من أمس. ووفق إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أنه سيتم تحويل هذه الصكوك إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس، وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم بدلاً من 637.7 مليون درهم مع وجود فترة حظر للمستثمرين الجدد فقط مدتها سنة من تاريخ ملكيتهم للأسهم.

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