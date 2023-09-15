«الأنصاري» تحصد جائزتين في حفل «قادة المدفوعات 2023»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت الأنصاري للخدمات المالية جائزتين خلال حفل جوائز «قادة المدفوعات 2023» MEA Finance الذي أقيم في دبي.

ونالت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية جائزة «أفضل تجربة مستخدم للمدفوعات في دولة الإمارات»، كما حصدت «الأنصاري للصرافة» جائزة «أفضل مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية».

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نتشرف بإحراز هذه الجوائز المرموقة، ونفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بتوفير خدمات استثنائية لعملائنا، وإرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المالية على امتداد المنطقة.

ونتوجه بالشكر لـMEA Finance على هذا التكريم، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على ثقتهم المستمرة بخدماتنا. كما نوجه الشكر لأعضاء فريق عملنا باعتبارهم حجر الأساس في نجاحنا وتميز خدماتنا، والمساهم الأول في حصولنا على هذا التكريم».

واستضافت مجلة MEA Finance جوائز «قادة المدفوعات 2023». وتكرم هذه الجوائز إنجازات المصارف والشركات التكنولوجية التي تتيح حلولاً مصرفية ذكية، وتسهم في دفع عجلة النمو في الأسواق الإقليمية.

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