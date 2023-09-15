12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليارات درهم، منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليارات درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.88 مليارات درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

تصرفات الجمعة

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 699.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة يوم الجمعة تسجيل 166 مبايعة بقيمة 508.85 ملايين درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 115.16 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.69 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15.31 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9.99 ملايين درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 9.7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 11.16 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29.52 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.45 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 62.01 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.9 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15.79 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.28 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 22.38 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 129.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 38.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 12.64 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 8 ملايين درهم.

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