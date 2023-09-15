«روكفاير ريسورسز» تستحوذ على «الإمارات جولد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الإمارات جولد دي إم سي سي»، الشركة العاملة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات، أن شركة روكفاير ريسورسز بي إل سي، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، ستنفذ اتفاقية شراء مشروطة للأسهم مع شركة «بالوما بريشس دي إم سي سي» للاستحواذ على امتيازها الكامل للتكرير وسك العملة.

ويشمل الاستحواذ جميع أعمال الإمارات جولد، بدءاً من تأمين المواد الخام وتكريرها وصياغتها، وصولاً إلى توزيع المنتجات ووجودها في السوق.

بالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد الإمارات جولد لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة. مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، إضافة إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تغييرات إدارية رئيسية في الإمارات جولد، مع تركيز كبير على تعيين دانييل بروفينزال مديراً تنفيذياً؛ إذ يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

وقال دانييل بروفينزال، المدير التنفيذي للإمارات جولد: «نهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات جولد لتصبح رمزاً للثقة والنزاهة في صناعة المعادن الثمينة عالمياً. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذه الإستراتيجية في التكامل مع شركة مدرجة في بورصة لندن، ما يوفر درجة عالية من الحوكمة والموثوقية».

بتاريخ يمتد لأكثر من 30 عاماً، تعتبر الإمارات جولد واحدة من أكثر مصافي الذهب تأثيراً في منطقة مجلس التعاون الخليجي. الشركة الرائدة في صناعة الذهب تشتهر بسمعتها الراسخة، وبجودة منتجاتها، وخدماتها الفائقة للعملاء، وقبولها الكبير في السوق، وإدارتها الفعالة.

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