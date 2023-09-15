شركات التكنولوجيا تقود الأسهم اليابانية إلى ذروة 33 عاماً

المصدر: طوكيو - رويترز

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أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، اليوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب وول ستريت، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم هولدنجز التابعة لسوفت بنك جروب.

وارتفع المؤشر توبكس 0.95% ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990، وارتفع 2.95% خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1% ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8% خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، «أولاً وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية».

وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وأنهت المؤشرات الأمريكية التداولات على ارتفاع حاد خلال الليل؛ إذ فشلت البيانات الاقتصادية القوية في تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة شركة أرم 60 مليار دولار تقريباً بعد إدراجها في بورصة ناسداك خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25 بالمئة تقريباً في اليوم الأول من التداول.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى 5% في وقت سابق من الجلسة، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 بالمئة.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67% ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس، يليه سهم سوني جروب، الذي ارتفع 2.25%.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11%.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37% ليصبح الأفضل أداءً، كما قفز مؤشر قطاع المصافي أربعة بالمئة، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19% ليصبح الأسوأ أداءً.

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