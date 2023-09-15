ستاندرد تشارترد يروج للفرص الاستثمارية بين دبي وهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ستاندرد تشارترد عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتطويرية ونمو الأعمال بين دبي وهونغ كونغ.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وماري هوين، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في هونغ كونغ.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بينهما في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك:

• الترويج للأنشطة المتنامية لأسواق رأس المال، وكذلك المكاتب العائلية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الأصول الافتراضية.

• تطوير حلول مبتكرة للتمويل الأخضر والمستدام.

• إيجاد حلول مبتكرة لدعم التبادل التجاري وتمويل السلع الأساسية للواردات والصادرات وإعادة التصدير.

• تشجيع احتضان وتطوير الشركات الناشئة والمزودين الجدد للخدمات التكنولوجية الذين يطورون حلولاً حديثة قائمة على التكنولوجيا الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية والاستثمارية وأسواق رأس المال.

كما سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لمناقشة كيفية تحقيق هذه الأهداف.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تمثل الاتفاقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إنجازاً مهماً في عصر يمتاز بالتقارب والترابط العالمي. ونؤكد التزامنا بتوفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة للمؤسسات والمستثمرين ضمن الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل كبير في تعزيز حجم السيولة والتبادل التجاري، كما أنها تعكس التزامنا تجاه التمويل المستدام في الوقت الذي ترسخ شبكة أعمالنا العالمية للشركات والأفراد على جانبي هذا الممر التجاري، الأمر الذي يوفر لهم إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم».

ومن جانبه قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «نسعى من خلال التعاون مع شركائنا مثل ستاندرد تشارترد إلى تأسيس شراكات دولية لتسريع الفرص التجارية وتبادل الحلول المبتكرة بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. ونظراً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي بوصفها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق، فإن هذه الاتفاقية ستمكن الشركات الموجودة في مختلف أنحاء آسيا من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموارد والخبرات لتعزيز خططها للتوسع والنمو. ونتطلع للعمل سوياً مع شركائنا في ستاندرد تشارترد لمساعدة عملائه على إطلاق أعمالهم الناجحة في دبي وتحقيق الازدهار».

وعقد ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ جلسة حوارية في قمة الحزام والطريق التي نظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وذلك بهدف مشاركة الأفكار حول كيفية استفادة الشركات العالمية من الفرص الناشئة عن تعزيز العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وشملت قائمة المتحدثين كلاً من باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وبنجامين هونغ، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في آسيا، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وكارين نج، رئيسة شؤون الانفتاح الاقتصادي في الصين وتدويل الرنمينبي في ستاندرد تشارترد. وحضر حفل توقيع الاتفاقية إلى جانب هادي بدري وماري هوين نحو 200 من أبرز قادة الأعمال والتمويل.

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