إمكان العقارية تطلق شركة «إمادا لمواد البناء»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إمكان العقارية الاستحواذ على «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» المتخصص في صناعة مواد البناء عالية الجودة، وإطلاق اسم «إمادا» (IMADA) على الكيان الجديد.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية إمكان العقارية الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتها والتوسع بعملياتها عبر سلسلة القيمة، في خطوة منحت الشركة مزايا إضافية بتفردها على جزء رئيس من سلسلة التوريد، وامتلاكها تصاميم ذات طابع فاخر وفريد من الرخام ومواد البناء لتزويد مجمعاتها ومشاريعها بها.

وأبدى المدير العام لشركة إمكان العقارية المهندس سويدان الظاهري سعادته بضم «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» إلى إمكان العقارية، نظراً لأهمية هذه الخطوة في دفع استراتيجية نمو الشركة إلى الأمام وتعزيز مكانتها في السوق، وتحقيق المزيد من الأنشطة في مجال الاستحواذ على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة لتخدم المجال العقاري. وأضاف المهندس سويدان: «نحن على يقين بأن دمج الخبرة والمعرفة والمهارة التي تتمتع بها «إمادا» في تصنيع مواد البناء عالية الجودة مع رؤية إمكان العقارية المطورة لمجتمعات مستدامة، سيرتقي بقدراتنا على تحقيق المزيد من القيمة لعملائنا».

تأسس «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» في العاصمة عام 2000، ومنذ ذلك الحين رسخ المصنع مكانته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم خدماته المميزة إلى مجموعة متنوعة من العملاء، تراوحت بين المشاريع العقارية الضخمة إلى مساكن الملكية الخاصة. وستسعى «إمادا» للتركيز على مواد البناء المستدامة، دعماً لأهداف إمكان العقارية في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية والالتزام ببناء مجمعات على نحو مسؤول.

من جانبه، قال خليفة الجلاف، المدير العام لشركة إمادا: «يسعدنا توحيد جهودنا مع إمكان العقارية والمضي قدماً في البناء على إرثنا الحافل بتقديم أجود أنواع مواد البناء للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتطابق رؤيتنا في مجال الاستدامة مع التزام إمكان بالتنمية المسؤولة، ونتطلع قدماً للعمل معاً على ابتكار حلول أكثر إبداعاً واستدامة لمساهمينا وعملائنا».

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