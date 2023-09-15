الإمارات تترأس الاجتماع الـ31 لفريق العمل العربي للطيف الترددي

المصدر: دبي - البيان

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ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الاجتماع 31 للفريق العربي الدائم للطيف الترددي الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة 9-13 سبتمبر 2023، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر من العام الحالي.

وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، والرئيس المنتخب للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 تحدث فيها حول الاستعدادات لعقد المؤتمر، وأهمية الوصول إلى تفاهمات مشتركة تتيح تحقيق نتائج مرضية للجميع خلال المؤتمر، وقال: «لقد كانت المجموعة العربية دوماً مثالاً يجسد معاني التلاقي والحوار والسعي الحثيث للوصول إلى تفاهمات عملية. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على ما تتسم به المجموعة العربية من مسؤولية عالية، وجدية في الاهتمام بما يعزز اقتصاد المنطقة والعالم عبر الاستخدام العادل والفعال والمنسق للترددات الراديوية».

وأضاف الرمسي: «يمثل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 23 محطة مهمة نمضي فيها معاً، بإصرار جماعي على النجاح، مستندين إلى حكمتنا وتصميمنا على الاستفادة المنظمة من الاتصالات الراديوية لتحقيق المستقبل الواعد لنا ولأجيالنا من بعدنا».

وكانت الهيئة قد شاركت في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى المجموعات الإقليمية العالمية، من بينها مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في بريسبن - أستراليا، والمجموعة الأمريكية في أتوا - كندا، والمجموعة الأفريقية في ياوندي – الكاميرون، والاجتماع الخاص بدول الكومنويلث في موسكو – روسيا.

وعبر الرمسي خلال هذه الاجتماعات عن أمله بمد جسور التلاقي مع الجميع بهدف معالجة العديد من القضايا الحاسمة التي ستشكل مستقبل الاتصالات الراديوية في جميع أنحاء العالم، بدءاً من التقنيات الناشئة إلى تخصيص الترددات، وإدارة الطيف، وتنسيق الاتصالات الساتلية، حيث يسهم التعاون المشترك في تمهيد الطريق نحو الاستخدام الفعال والمنسق لهذه الموارد والتقنيات.

وستشارك الهيئة في الفترة المقبلة في الاجتماع التحضيري الخاص بالمجموعة الأوروبية الذي سيعقد في مدينة دبلين – إيرلندا، إلى جانب الاجتماع الخاص بورشة العمل الإقليمية الثالثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي يعقد كل أربع سنوات، يناقش تحديث لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، ومدارات السواتل. وسيضم المؤتمر المقبل، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 4000 مندوب يمثلون السلطات الحكومية، وهيئات تنظيم الاتصالات التابعة لـ 193 دولة، إلى جانب ممثلين عن قطاع الاتصالات الراديوية ومورديها الرئيسيين؛ لإجراء مناقشات تنظيمية تقنية بالغة الأهمية على الصعيد العالمي.

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