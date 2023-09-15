دبي تعزز صدارتها لأفضل أسواق العقارات الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي - بلومبرغ

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رسخت دبي صدارتها عالمياً في قيمة مبيعات العقارات الفاخرة خلال الربع الثاني من 2023 بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن تقرير شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، بدعم استمرار تدفق الثروات من الخارج إلى دولة الإمارات وتزايد جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعمل والإقامة.

وشهدت دبي إجمالي مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار للعقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) في الربع الثاني، مقارنة مع نحو797 مليون دولار بزيادة نحو 100 % عن قيمتها في الفترة نفسها من 2022 وجاءت نيويورك في المركز الثاني بمبيعات تبلغ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، تليها لندن في المرتبة الثالثة بمليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت هونغ كونغ بمبيعات قيمتها 834 مليون دولار، ثم سيدني الأسترالية بمبيعات 686 مليون دولار، ثم سنغافورة بمبيعات 477 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت لوس أنجليس بمبيعات 383 مليون دولار، ثم بالم بيتش بمبيعات 338 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، التي تتتبع المشتريات في 12 سوقاً حول العالم، انخفاض مبيعات الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال 12 شهراً ممتدة حتى يونيو إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن هذا لا يزال أعلى بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في 2019.

وأوضح أن وباء «كورونا» تسبب بانتعاش كبير في مبيعات العقارات في العالم على يد الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات. مع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في أنحاء العالم مما أثر حتى على الشريحة الأعلى من سوق العقارات.

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في «نايت فرانك»، إنه من المتوقع أن تشهد معظم الأسواق العالمية أيضاً نقصاً في المعروض خلال العام المقبل ما يؤثر بدوره على المبيعات.

وأضافت: «تراجع معدل تطوير العقارات بين عامي 2020 و2022 يعني نقصاً في تسليم الوحدات الجديدة خلال 2024، مع زيادة المنافسة على الوحدات المتاحة، وقد يؤدي ذلك إلى وضع حد أدنى لأسعار العقارات. وسيكون أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو نقص المعروض».

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