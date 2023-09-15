سوق الإسكان بباكستان يستوعب 40 مليار دولار استثمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد شفيق أكبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمارات» المتخصصة في قطاع العقارات، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع العقارات في الاقتصاد الباكستاني، وذلك في ضوء حقيقة مفادها أن 70 % من الباكستانيين العاملين خارج بلدهم يضخون تحويلات في هذا القطاع بقيمة إجمالية تُناهز نحو 12 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في سياق تعليقه على دراسة أطلقتها المجموعة بعنوان «رؤية 2047»، والتي تعد بمثابة خريطة طريق للانتعاش الاقتصادي، النمو، والاستقرار في باكستان، وتتضمن حلاً شاملاً، إطاراً متكاملاً وبنية تحتية رقمية قوية للاستفادة من الإمكانية الكامنة في البلاد.

وقال أكبر: «يتميز تعداد السكان في باكستان بوجود عدد هائل من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، إذ يبلغ تعداد هذه الفئة وحدها 70 مليون نسمة، وهو رقم مذهل يتجاوز تعداد سكان المملكة المتحدة بالكامل».

وأضاف: «يستهل الشباب رحلة الحياة ويحتاجون بيوتاً جديدة. وإذا ترجمنا ذلك إلى بيانات مالية، فيعني استثماراً ممكناً في قطاع الإسكان بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار سنوياً، أي ما يتراوح بين 3 و4 تريليونات دولار في غضون الـ 20 عاماً المقبلة».

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