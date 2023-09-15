«دبي المالي العالمي» يطلق مبيعات «دي آي اف سي ليفينج» السكني الأربعاء المقبل

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أعلن مركز دبي المالي العالمي انطلاق المبيعات في مشروعه السكني «دي آي إف سي ليفينج DIFC Living» اعتباراً من الأربعاء المقبل. والمشروع هو السكني الأول لمركز دبي المالي العالمي الذي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وقد عين المركز عدداً من الشركات العالمية لأعمال التصميم المعماري والتسويق والمبيعات ومدير المشروع ومستشار للتكلفة ومستشار للإشراف على الموقع، ومقاول مشرف على سير العمل.

فرصة

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن المشروع يقدم فرصة رائعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى امتلاك العقارات في قلب دبي.

وأضاف: تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 1,495,000 درهم، ستتاح فرصة شراء وحدات المشروع المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، إلى جانب الشقق التنفيذية المكونة من غرفة نوم واحدة، والشقق المكونة من طابقين وتتراوح بين غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، علماً بأن مساحة الشقق تتراوح بين 644 و2,388 قدماً مربعاً.

تعيينات

وأضاف: قمنا في وقت سابق من العام الجاري بتعيين شركة LWK+PARTNERS في دبي، والتي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، لتولي أعمال الهندسة المعمارية الرئيسية لمشروع DIFC Living and Innovation Two في مركز دبي المالي العالمي، بينما اخترنا شركة «جروب كونسلت انترناشيونال» لتكون المهندس المعماري المسجل.

تسويق

وتابع: تم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن بيع هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن شركة «تايم» كمدير للمشروع، و«جيه إل إل» كمستشار للتكلفة، و«لاكازا» كمستشار للإشراف على الموقع، و«سويسبورينج» كمقاول مشرف على سير العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: سيضم البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً أكثر من 170 وحدة سكنية راقية و9 طوابق من المساحات التجارية، إضافة إلى منافذ المأكولات والمشروبات الفاخرة، وتشمل السمات المميزة للبرج وجود مطعم «ذا كراون» رفيع المستوى والذي سيشكل إضافة مميزة إلى دبي ويسهم في تعزيز المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية.

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