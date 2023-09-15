تسجيل أول مبيعات مجمع بالمييرا في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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بدأت خلال الأسبوع الجاري عملية تسجيل أول مبيعات مجمع «بالمييرا»، الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع «ذا اويسس»، الذي تطوره شركة إعمار العقارية في منطقة معيصم الثانية، وهو أضخم مشروع عقاري في دبي تم إطلاقه يونيو الماضي.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ الاثنين الماضي حتى اليوم 15 صفقة بيع في مجمع بالمييرا بقيمة إجمالية تناهز 158 مليون درهم، وتراوحت قيمة الصفقات المسجلة حتى تاريخه من 8.8 ملايين درهم لغاية 14.7 مليون درهم.

وانطلقت عمليات بناء المرحلة الأولى «بالمييرا» من ذا اويسس في أغسطس الماضي بقيمة إنشائية بلغت 846 مليون درهم، ويضم المجمع 254 فيلا بمساحات متنوعة.

ويشغل مشروع ذا اويسس مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربعة (9.4 ملايين متر مربع). وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار (73.5 مليار درهم)، ويتضمن أكثر من 7000 فيلا فاخرة بإطلالات على القنوات المائية والبحيرات والمنتزهات. وتم تخصيص 25 % من أراضي مشروع ذا اويسس للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء، والمرافق المتنوعة. كما سيشتمل «ذا أويسس» من إعمار على منطقة مخصصة لمحال البيع بالتجزئة تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربعة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات.

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