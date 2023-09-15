داماك: تقدم في أعمال بناء «شيك» و«إليغانس»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت داماك العقارية، أن سير أعمال البناء لاثنين من أحدث مشاريعها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي وهما: برجا «شيك تاور» و«إليغانس تاور» تحرز تقدماً ملحوظاً، حيث يقع المشروعان في منطقتين حيويتين في دبي هما: الخليج التجاري ووسط مدينة دبي على التوالي.

ومع تعيين المستشار الرئيسي واكتمال مرحلة التصميم بـ 90 %، فإنه من المنتظر أن يشكل برج «شيك تاور»، عند اكتماله، إضافة جديدة لأفق مدينة دبي. وتم بالفعل الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع وحفر الأساسات بـ70%. وتجري داماك حالياً مناقصة حزمة الأعمال الرئيسية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها أكتوبر المقبل،.

وضمن الجدول الزمني المحدد، تتوقع داماك الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية بحلول أكتوبر 2025 ومن المنتظر الانتهاء من أعمال البناء في يونيو 2026 ومن المقرر تسليم المشروع في أكتوبر 2026. كذلك يحقق برج إليغانس تطوراً مهماً في بنائه، حيث تم تعيين الاستشاري الرئيسي للمشروع، بينما يجري العمل على الانتهاء من مرحلة التصميم النهائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز