40 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، بسيولة جاوزت 173.6 مليون درهم، بـ 52.9 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 328.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم سهمي «سالك» و«دبي الإسلامي»، وأغلق المؤشر عند 4034 نقطة، منخفضاً 0.41 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في سوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 40.12 مليون درهم محصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 178.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 138.18 مليون درهم.

وواصل سهم «الإمارات دبي الوطني» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 108.4 ملايين درهم، مغلقاً عند سعر 16.9 درهماً.

وتصدر سهما «أمان»، و«أملاك للتمويل» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.1 و1.8 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم «سالك» 1.5 %، و«دبي الإسلامي» 1.4 %، و«تعاونية الاتحاد» 1.2 %، وزاد «تكافل الإمارات» 1.2 %، و«دبي التجاري» 1 %.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.42 % إلى مستوى 9796.39 نقطة، وشهد السوق تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «إنفيكتوس للاستثمار»، حيث تم تنفيذ الصفقات على نحو 17.2 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون درهم بسعر 2.76 درهم للسهم.

وكانت ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي «جلفار» 3 %، و«الجرافات البحرية» 2.4 %، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» 2.3 %، و«أسمنت الخليج» 2.2 %، و«إي آند» 2.1 %، وزاد «الدار العقارية» 1.1 %، و«أبوظبي الأول» 0.6 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 216 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 115 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 107.6 ملايين درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.535 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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