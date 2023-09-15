أداء قوي لسوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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عكس الأداء القوي لسوق أبوظبي العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً كبيراً على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من 2023 ويؤكد على مواصلة السوق لدوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج (اقتصاد الصقر).

وأظهرت أحدث البيانات تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مديري الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقاً، مما يعزز مكانة أبوظبي في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نمواً قياسياً على أساس سنوي بـ35 % مع نهاية شهر يونيو.

شركات عالمية

كما أسهمت جاذبية سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً شاملاً، وكونه النطاق الجغرافي الوحيد في المنطقة القائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، في اجتذاب وترخيص العديد من الشركات العالمية البارزة العام الجاري، ومن بين هذه الشركات «بريفان هوارد» و«أرديان» و«جولدمان ساكس» و«تيكيهاو كابيتال» و«بلاكستون» و«إس بي آي كابيتال» و«البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» و«أبولو» و«فيفث وول» و«فيديرا» و«فيبرانت كابيتال».

فيما شهد المركز المالي الدولي أيضاً إضافة كبيرة أخرى لبيئة أعماله في النصف الأول من العام الجاري، حيث رحب السوق بانضمام المستثمر العالمي المعروف «راي داليو»، الذي اختار أبوظبي لتكون المركز الاستراتيجي التالي لتوسيع الحضور العالمي لمكتبه العائلي.

كما يعتبر سوق أبوظبي العالمي أيضاً وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، مثل القابضة (ADQ) وشركة «شيميرا كابيتال» ومجموعة G42 و«جلف كابيتال» و«وان أي أم» و«إنفستكورب».

موافقات مبدئية

ومن المقرر أن تبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث يمثل هذا الرقم زيادة 119 % في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

شهدت مسيرة نجاحات سوق أبوظبي العالمي إنجازاً جديداً، حيث تم هذا العام الإعلان عن توسعة نطاق السوق الجغرافي بمقدار عشرة أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة الماريه ليصبح واحداً من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14,38 مليون متر مربع.

وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها، وقد انعكس ذلك أيضاً على نتائج النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بـ36 % على أساس سنوي ليصل إلى 1590 شركة.

فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بـ28 % خلال نفس الفترة ليصل العدد الإجمالي إلى 12.080 شخصاً.

وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسناً ملحوظاً بـ50 % خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو الماضي، فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69 %.

وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «إن ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولاً كبيراً يدعم نمو وتنويع «اقتصاد الصقر»، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها».

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