«مبادلة كابيتال» تدشن استراتيجية أعمال جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة، متمثلة في «مبادلة كابيتال سولوشنز»، كما أعلنت عن استثمار شركة «أبولو» العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك) في هذه الاستراتيجية الجديدة. وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيس على المؤسسات الاستثمارية، ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً، وعبر فئات الأصول، ما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

وتتكون منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز» من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.

فرص السوق الخاصة

وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز»، بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية، يركّز على فرص السوق الخاصة. واعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة، تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من محفظة أعمال مبادلة كابيتال، تتميز بانخفاض تقلباتها، وتمتعها بحماية من حالات الهبوط، وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت. وتستفيد هذه الاستراتيجية من إمكانات مبادلة كابيتال، وبنيتها التحتية الحالية، وسجلها الحافل، لتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية الثانية على الحسابات المدارة بشكل منفصل، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة ومصممة حسب الحاجة، بحيث تلبي معاييرهم الاستثمارية، وإمكانات السيولة المالية المتوفرة لديهم، والرغبة في المخاطرة.

وتم مؤخراً دمج شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و«ألفا ويف»، ضمن «مبادلة كابيتال»، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة. وكانت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» قد تأسست عام 2019، وهي تستثمر في شركات استثمارية من الفئة الأولى، وشركات رائدة تعمل وتوجد في سوق أبوظبي العالمي، وتم إطلاق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، باستثمار أولي قدره مليار دولار عام 2019، وتدير الشركة اليوم استثمارات تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار.

ويرأس «مبادلة كابيتال سولوشنز» كل من ماكسيم فرانزيتي أحد المؤسسين في شركة مبادلة كابيتال، وفاطمة النعيمي، التي كان لها دور بارز ضمن وحدة الاستثمارات الخاصة في مبادلة كابيتال. وتعتمد «مبادلة كابيتال سوليوشنز» على مجالات الأعمال الثلاثة في مبادلة كابيتال، والتي تشمل الأسهم الخاصة، والشركات الناشئة، واستراتيجية الفرص الخاصة في البرازيل. وتمتلك «مبادلة كابيتال» اليوم، محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، عبر استثماراتها الخاصة، واستثمارات نيابة عن جهات استثمارية أخرى، ولدى الشركة مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو.

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